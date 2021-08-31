Українці завоювали ще два золота на Паралімпіаді в Токіо. Одне з них — зі світовим рекордом

Новини

International Paralympic Committee

Українські атлети Андрій Трусов і Максим Крипак завоювали по золотій медалі на Паралімпіаді в Токіо у плаванні.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті змагань.

Трусов здобув нагороду у плаванні на 50 метрів вільним стилем (клас S7). Срібло дісталося колумбійцю Карлосу Зарате, бронзу здобув українець Євген Богодайко.

Крипак переміг у змаганнях з плавання батерфляєм на 100 метрів (клас S10), встановивши новий світовий рекорд. Другим прийшов італієць Стефано Раймонді, третім — австралієць Кол Пірс. Крім того, бронзову нагороду у плаванні здобула Єлизавета Мерешко.

Раніше Трусов завоював золоту медаль у плаванні на 100 метрів, водночас становивши світовий рекорд. До цього атлет здобув на цих змаганнях дві срібні медалі.