Офіційний сайт України тепер доступний китайською мовою

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Офіційний сайт України Ukraine Now став доступний китайською мовою.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/. Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН. Просування позитивного іміджу України в світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики», — написав він у Twitter.

МЗС України

МЗС повідомляє, що у створенні китайської версії сайту брали участь студенти і викладачі Київського університету ім. Шевченка, дипломати посольства України в Китаї, а також носії мови.

Раніше Ukraine Now був доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами.