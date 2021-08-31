У ПАР виявили новий агресивний штам COVID-19

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У ПАР виявили новий штам коронавірусу із множинними мутаціями, який може бути більш заразним і стійким до вакцин.

Про це повідомляє Reuters.

Штам, ідентифікований дослідниками Національного інституту інфекційних хвороб в Квазулу-Наталь, отримав назву C.1.2. Його вперше виявили в травні в провінціях Мпумаланга і Гаутенг, приблизно на початку третьої хвилі пандемії в країні. Через місяць він зʼявився в провінціях Квазулу-Наталь і Лімпопо, а також в Англії та Китаї.

Ступінь небезпеки штаму зараз оцінюється — йдуть лабораторні дослідження щоб встановити, наскільки добре варіант нейтралізується антитілами і чи здатний він долати імунітет вакцинованої людини. Зазначено, що структура C.1.2 схожа зі штамом «Дельта», але вона більш мутована.

Заступник генерального директора Міністерства охорони здоровʼя Анбал Піллей заявив, що поширеність нового штаму в пробах, які були перевірені, «на даному етапі дуже низька», поки що.

Фахівці передали проміжні результати досліджень до Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

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