США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані
- Автор:
- Костя Андрейковець
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STR / Contributor
Сполучені Штати Америки призупинили свою дипломатичну присутність в Афганістані. Тепер американські дипломати будуть вести роботу на афганському напрямку зі столиці Катару — Дохи.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.
«З огляду на нестабільність в сфері безпеки і невизначеність політичної ситуації в Афганістані, це був завбачливий крок», — заявив Блінкен, додавши, що США поки не планують зберігати посольство в Кабулі.
Його повідомлення прозвучало після вильоту останнього американського літака з аеропорту Кабулу.
- Вночі 31 серпня США завершили евакуацію військових з Афганістану, тим самим припинивши евакуацію людей. Літаки США починаючи з 14 серпня, коли бойовики «Талібану» підійшли до столиці, евакуювали понад 120 тисяч людей — це одне з найбільших повітряних перевезень в історії.
- «Талібан» обіцяє дозволити іноземним громадянам і афганцям з відповідними документами безпечно покинути країну після завершення міжнародної рятувальної місії.