З Афганістану втекла журналістка, яка у прямому етері взяла інтервʼю у таліба

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З Афганістану виїхала журналістка Бехішта Арганда, яка взяла інтервʼю у таліба у прямому етері. З міркувань безпеки вона разом із родиною евакуювалась до столиці Катару міста Доха.

Про це повідомляє The New York Times.

Жінка виїхала разом із батьками і чотирма братами і сестрами. Інтервʼю у таліба 24-річна Арганда взяла майже відразу після того, як вони захопили владу. Після цієї розмови вона сподівалась, що таліби дотримаються своїх обіцянок і будуть більш демократичними щодо жінок.

«Я покинула країну, тому що, як і мільйони людей, боюся «Талібану», — зізналася вона CNN Business.

«Талібан» захопив владу 15 серпня, а 17 вона вже записувала інтервʼю. Гостем студії був Мавлаві Абдулхак Хемад, один з керівників медіа-групи талібів. Продюсери порадили їй спробувати отримати інформацію, не викликаючи заперечень або невдоволення у гостя. Але, опинившись в ефірі, вона все одно спитала його про повідомлення про те, що таліби обшукують домівки місцевих жителів.

«Я хотіла показати талібам, що ми хочемо працювати. Ми хочемо бути в ЗМІ. Це наше право в суспільстві», — наголошувала Арганда.

Незабаром після цього вона і її сімʼя втекли, побоюючись за свою безпеку у Кабулі. Журналістка зараз живе в будинку без телебачення і інтернету. Вона не знає, як довго вона там пробуде, не знає, куди піде далі, але мріє коли-небудь повернутися додому і допомагати жінкам.