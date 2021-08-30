Глава української делегації у ТКГ Кравчук не братиме участь у засіданнях до грудня через операцію на серці

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Марків Михайло / УНІАН

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук через перенесену операцію на серці не братиме участі в ТКГ до кінця грудня.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив спікер української делегації Олексій Арестович.

«Наскільки мені відомо, Леонід Макарович перебуває зараз у складному періоді реабілітації. Операція у 87 років — це завжди дуже непросто. Поки буде вести [ТКГ] Резніков. Можливо, це буде до листопада чи грудня», — зазначив Арестович.

Наразі главу української делегації заміщає віцепремʼєр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.