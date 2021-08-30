Instagram попросить усіх користувачів вказати свій вік — для фільтра контенту та запуску нових функцій

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Соцмережа Instagram попросить усіх своїх користувачів вказати дату народження для того, аби запустити нові функції та показувати різний контент.

Про це пише пресслужба компанії Facebook, якій належить Instagram.

«Ми ясно дали зрозуміти, що хочемо робити більше для того, щоб створити для молодих людей більш безпечний і особистий простір. Для цього нам потрібно знати, скільки років усім в Instagram, тому ми почали просити людей поділитися з нами датою народження, якщо вони не зробили цього раніше», — зазначили там.

Там наголосили, що це нововведення стосуватиметься лише тих, хто не вказав свою дату народження. У соцмережі користувачів попросять зробити це під час першого входу або ж під час публікації чутливого контенту.

«Ми розуміємо, що дехто може вказати не ту дату, і розробляємо нові системи для вирішення цієї проблеми. Як ми нещодавно повідомляли, ми використовуємо штучний інтелект для оцінки віку людей на основі таких повідомлень, як «З днем народження». У майбутньому, якщо хтось скаже нам, що він старше певного віку, а наші технології свідчитимуть про протилежне, ми запропонуємо користувачу декілька варіантів, щоб підтвердити його вік», — повідомили в Instagram.