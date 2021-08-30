Албанія посилила карантин

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В Албанії, аби запобігти спалаху штаму коронавірусу «Дельта», посилюють обмеження. Місцеве населення попередили про можливе обовʼязкове щеплення для деяких категорій населення.

Про це повідомляє Associated Press.

В Албанії у серпні фіксують значне зростання кількості хворих: до понад 900 людей на добу. Для прикладу, у липні було у 100 разів менше. Відтак вирішили продовжити нічну комендантську годину на одну годину з 23:00 до 06:00 (до цього починалася о 00:00). Маски — обовʼязково в закритих приміщеннях. Ці правила про комендантську годину і про маски діяли протягом літнього сезону, але влада не вводила жорсткий контроль над цим. Тепер же людей будуть штрафувати за порушення на $24—48, заклади, підприємства та інших юридичних осіб — на $950—6 680.

Міністр охорони здоровʼя Огерта Манастірліу сказав, що «скоро ми подамо заявку на перехід до нового етапу кампанії вакцинації, зробивши обовʼязковими щеплення для деяких категорій».