Синоптики спрогнозували, якою буде осінь у Європі: Україні загрожують ранні заморозки

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Łukasz Łada / Unsplash

Осінь 2021 року в Україні буде дуже сухою, особливо у жовтні, ймовірні ранні заморозки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Згідно з сезонним прогнозом, осінь у різних частинах Європи відрізнятиметься. У центральній частині, в Україні зокрема, прогнозують дуже сухий жовтень, ймовірно, опадів не буде також наприкінці вересня та на початку листопада, оскільки хазяйнуватиме потужний Азорський антициклон.

Водночас синоптики попередили про ранні заморозки, що, на їхню думку, може становити небезпеку.

«У вересні ще можливі періоди дуже теплої погоди (навіть так звані «хвилі тепла»), а листопад, згідно з прогнозами, також може бути доволі теплим, з температурами вище за багаторічну норму», — додали в УГМЦ.

Натомість у Північній Європі, Великій Британії, Скандинавії, Естонії та у західній частині Росії очікується більше хмарних, дощових днів, у вересні буде прохолодно, проте відносно тепло у листопаді. У Середземноморʼї можлива дуже спекотна та суха осінь. А от у Франції, Ісландії та на півдні Британії восени 2021 року не очікується якихось істотних аномалій температури чи опадів у порівнянні з осередненими багаторічними даними.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували похолодання в Україні, у низці областей очікуються значні дощі та грози.