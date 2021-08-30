У Білорусі закрили справу проти PandaDoc, яка допомагала екссиловикам. Керівники компанії начебто відшкодували збитки

Новини

У Білорусі закрили кримінальну справу про «шахрайство в особливо великому розмірі» стосовно керівників IT-компанії PandaDoc, що допомагала силовикам, які звільнялися з правоохоронних органів.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Генпрокуратури Білорусі.

Як зазначається, фігуранти справи — проєктний менеджер Віктор Кувшинов і директор Дмитро Рабцевич — нібито подали до територіальної інспекції Міністерства податків та зборів «необґрунтовану заяву про повернення різниці між сумою податкових відрахувань і загальною сумою ПДВ, обчисленої з реалізації товарів». Завдяки цьому обвинувачені отримали понад 38 тис. рублів.

За даними Генпрокуратури Білорусі, обвинувачені «визнали свою провину в повному обсязі й дали свідчення про обставини злочину».

Окрім цього, вони відшкодували завдані збитки і виплатили компенсацію в розмірі понад 77 тисяч білоруських рублів (понад 821 тисяча гривень).