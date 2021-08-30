Замахи на Осмаєва: прокуратура передала до суду справу проти співробітника ФСБ, якому допомагав генерал СБУ
- Автор:
- Олег Панфілович
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Офіс генерального прокурора передав до суду справу проти співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій Федеральної служби безпеки Росії, якого підозрюють у причетності до замаху на вбивство командира Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Про це повідомляє пресслужба ОГП.
В організації замаху йому допомагав один з керівників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України — генерал-майор Валерій Шайтанов. За завданням куратора з ФСБ генерал-майор СБУ на території України підшуковував осіб для вбивства Осмаєва. У 2017 році на Осмаєва було здійснено два замахи — 1 червня та 30 жовтня. Комбат отримав важкі порнення. Унаслідок останнього нападу загинула дружина Осмаєва Аміна Акуєва.
- Генерала СБУ Валерія Шайтанова затримали 14 квітня за шпигунство на користь Росії. Слідство вважає, що Шайтанов планував в Україні теракти, за які російська сторона обіцяла йому $200 тисяч і паспорт РФ. Він працював над залученням українців до виконання завдань ФСБ на території Європи.
- Пізніше Шевченківський суд Києва заарештував Шайтанова на 60 днів. Його підозрюють у шпигунстві на користь ФСБ Росії та підготовці вбивства добровольця Адама Осмаєва. 16 квітня був затриманий ще один фігурант цієї справи.
- Полковник російського ФСБ Ігор Єгоров, який вербував генерал-майора, виявився причетним до справи про збитий у 2014 році над Донбасом літак МН17 Малайзійських авіаліній. За даними СБУ, Єгоров також був одним з ватажків бойовиків на Донбасі.