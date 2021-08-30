Замахи на Осмаєва: прокуратура передала до суду справу проти співробітника ФСБ, якому допомагав генерал СБУ

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Офіс генерального прокурора передав до суду справу проти співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій Федеральної служби безпеки Росії, якого підозрюють у причетності до замаху на вбивство командира Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

В організації замаху йому допомагав один з керівників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України — генерал-майор Валерій Шайтанов. За завданням куратора з ФСБ генерал-майор СБУ на території України підшуковував осіб для вбивства Осмаєва. У 2017 році на Осмаєва було здійснено два замахи — 1 червня та 30 жовтня. Комбат отримав важкі порнення. Унаслідок останнього нападу загинула дружина Осмаєва Аміна Акуєва.