Reuters: Міністри внутрішніх справ Євросоюзу проведуть екстрену зустріч через ситуацію в Афганістані
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Fuse Brussels / Unsplash
Міністри внутрішніх справ Європейського Союзу у вівторок, 31 серпня, зберуться на екстрене засідання у Брюсселі через ситуацію в Афганістані.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з проєктом заяви, яке цитує агентство, ЄС хоче запобігти неконтрольованій міграції з Афганістану після захоплення влади в країні талібами.
Також міністри ЄС підтвердять обіцянку блоку надати більше грошей Афганістану, а також сусіднім країнам, хоча, за словами офіційних осіб Євросоюзу, доставляти допомогу стало складніше.
Окрім цього, міністри пообіцяють зупинити нові загрози безпеці з Афганістану для громадян ЄС. Наразі конкретні пропозиції невідомі.
- 26 серпня біля воріт аеропорту, де евакуації очікують тисячі афганців, прогриміли два вибухи. У натовпі людей підірвався терорист-смертник — загинули майже 200 людей. Відповідальність взяли на себе бойовики «Ісламської держави Хорасан» (ІД-Х) — ця регіональна філія групи джихадистів, які називають себе «Ісламською державою», діє в Афганістані та Пакистані.
- США заявили, що продовжать евакуацію і після 31 серпня (дедлайн), попри загрози.
- Удень 29 серпня в Афганістані, поблизу аеропорту в Кабулі прогримів новий вибух. Ракета влучила в житловий будинок. Згодом стало відомо, що удар завдали США — цілили по набитому вибухівкою автомобілю з терористом-смертником. Загинули девʼять осіб, з яких шестеро дітей.