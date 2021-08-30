Reuters: Міністри внутрішніх справ Євросоюзу проведуть екстрену зустріч через ситуацію в Афганістані

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Fuse Brussels / Unsplash

Міністри внутрішніх справ Європейського Союзу у вівторок, 31 серпня, зберуться на екстрене засідання у Брюсселі через ситуацію в Афганістані.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з проєктом заяви, яке цитує агентство, ЄС хоче запобігти неконтрольованій міграції з Афганістану після захоплення влади в країні талібами.

Також міністри ЄС підтвердять обіцянку блоку надати більше грошей Афганістану, а також сусіднім країнам, хоча, за словами офіційних осіб Євросоюзу, доставляти допомогу стало складніше.

Окрім цього, міністри пообіцяють зупинити нові загрози безпеці з Афганістану для громадян ЄС. Наразі конкретні пропозиції невідомі.