По аеропорту Кабулу випустили пʼять ракет. Для запуску бойовики використовували автомобіль
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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У понеділок, 30 серпня, міжнародний аеропорт Кабулу атакували пʼятьма ракетами, але їх успішно збила американська система C-RAM, встановлена в аеропорту.
Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника командування США.
За його словами, ракети, імовірно, запустили бойовики «Ісламської держави Хорасан», які раніше взяли на себе відповідальність за теракт біля воріт аеропорту. Для цього вони використовували автомобіль — у його салоні розмістили пусковий механізм. Це авто вже знайшли — воно згоріло відразу після пусків ракет.
Представники ісламського руху «Талібан» заявили, що всього було випущено шість ракет, але одна з них влучила в порожню сусідню будівлю.
Унаслідок атаки ніхто не постраждав.
- Після теракту біля воріт аеропорту Кабулу, унаслідок якого загинули майже 200 людей, зокрема військові США, президент Джо Байден заявив, що Америка покарає всіх винних.
- 28 серпня США знищили одного з лідерів «Ісламської держави Хорасан», який планував атаки на аеропорт Кабулу.
- 29 серпня військові США завдали авіаудару в житловому районі Кабулу по автомобілю з терористом-смертником. Авто було набито вибухівкою, через що постраждали сторонні — загинули девʼять людей, зокрема шестеро дітей. За даними військових, смертник планував підірвати авто в аеропорту, де триває евакуація.