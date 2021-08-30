По аеропорту Кабулу випустили пʼять ракет. Для запуску бойовики використовували автомобіль

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У понеділок, 30 серпня, міжнародний аеропорт Кабулу атакували пʼятьма ракетами, але їх успішно збила американська система C-RAM, встановлена в аеропорту.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника командування США.

За його словами, ракети, імовірно, запустили бойовики «Ісламської держави Хорасан», які раніше взяли на себе відповідальність за теракт біля воріт аеропорту. Для цього вони використовували автомобіль — у його салоні розмістили пусковий механізм. Це авто вже знайшли — воно згоріло відразу після пусків ракет.

Представники ісламського руху «Талібан» заявили, що всього було випущено шість ракет, але одна з них влучила в порожню сусідню будівлю.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав.