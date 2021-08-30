Україну накриє негода: синоптики оголосили штормове попередження через сильні дощі, грози та град до 19 мм
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Terry McGraw / Pixabay
У Київській, Чернігівській та Черкаській областях ввечері понеділка, 30 серпня, очікуються значні дощі та грози.
В Українському гідрометеорологічному центрі оголосили штормове попередження (I рівень небезпечності).
За даними синоптиків, кількість опадів сягне 15—49 мм за 12 годин і менше.
Окрім цього, у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можливий град діаметром 6—19 мм.
Загалом грози також прогнозують у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській областях. Подекуди можливе шквалисте посилення вітру до 15—24 м/с. У низці областей негода утримається і в ніч проти 31 серпня.
У Києві 30 серпня до кінця доби також дощитиме, очікується гроза.
Водночас 30—31 серпня та 1 вересня в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях та в Криму синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.