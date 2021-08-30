Українець Трусов здобув золоту медаль та встановив новий світовий рекорд на Паралімпійських іграх у Токіо
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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International Paralympic Committee
Українець Андрій Трусов виборов золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині (клас S7) на Паралімпійських іграх, що тривають у Токіо.
Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади в Токіо у Twitter.
Зазначимо, Трусов, показавши результат 1:08.14, побив світовий рекорд, який належав іншому українцю — Богдану Гриненку (1:08.92).
На другому місці аргентинець Фернандо Карломаньйо (1:08.83) і на третьому — Марк Маляр із Ізраїлю (1:10.08).
Окрім цього, п’ятим фінішував ще один українець — Євгеній Богодайко (1:11.57).
Загалом в України вже 48 медалей — 12 золотих, 24 срібні та 12 бронзових.
- 30 серпня українські спортсмени Марина Литовченко і Віктор Дідух завоювали золоту і срібну медалі у змаганні з настільного тенісу. Бронзу та срібло принесли ще й стрільці Ірина Щетнік (стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 метрів) та Андрій Дорошенко (стрільба з пневматичної гвинтівки стоячи на 10 метрів) відповідно.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7х7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.