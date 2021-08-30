США визнали загибель мирних жителів в Кабулі через авіаудар по смертнику ІД
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Жертвами американського авіаудару в Кабулі по автомобілю з вибухівкою, в якому перебував смертник «Ісламської держави Хорасан», стали девʼять осіб — вибух зруйнував будинок, в якому також перебували шестеро дітей (вони загинули).
Як повідомляє CNN, факт загибелі мирних жителів військові США все ж визнали, хоча раніше не коментували цю інформацію.
«Ми знаємо, що були потужні вибухи, які призвели до знищення автомобіля, оскільки всередині нього знаходилася велика кількість вибухівки. Через це могли бути додаткові постраждалі. Ми ведемо розслідування. Ми вкрай засмучені через будь-які можливі жертви серед невинних людей», — заявив представник Центрального командування США капітан Білл Урбан.
- 29 серпня військові США завдали авіаудар в житловому районі Кабулу по автомобілю з терористом-смертником. Авто було набито вибухівкою, через що постраждали сторонні — загинули девʼять осіб, з яких шестеро дітей. За даними військових, смертник планував підірвати авто в аеропорту Кабулу, де йде евакуація людей.
- Раніше США знищили одного з лідерів «Ісламської держави Хорасан», який планував атаки на аеропорт Кабулу.