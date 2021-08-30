В Україні за добу вакцинували понад 41 тисячу людей, на коронавірус захворіли 749 осіб

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Plastifikator x «Бабель»

В Україні за минулу добу, 29 серпня, вакцинували від коронавірусу 41 477 людей. Першу дозу отримали 13 320 українців, а другу — 28 157.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, всього з початку щеплювальної кампанії в Україні повністю вакцинували 3 622 915 людей.

Що стосується кількості хворих на коронавірус, то за минулу добу виявили 749 заражень. Найбільше — в Києві (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях. У лікарні потрапили 583 людини, а померли від ускладнень — 18.

Всього з початку пандемії в країні виявили 2 284 940 випадків коронавірусу. Померли від нього 53 738 осіб.