В Украине за сутки вакцинировали более 41 тысячи людей, коронавирусом заболели 749 человек

В Украине за прошлые сутки, 29 августа, вакцинировали от коронавируса 41 477 человек. Первую дозу получили 13 320 украинцев, а вторую — 28 157.

Как сообщает Министерство здравоохранения, всего с начала прививочной кампании в Украине полностью вакцинировали 3 622 915 людей.

Что касается количества больных коронавирусом, за прошлые сутки выявили 749 заражений. Больше всего — в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях. В больницы попали 583 человека, а умерли от осложнений - 18.

Всего с начала пандемии в стране выявили 2 284 940 случаев коронавируса. Умерли от него 53 738 человек.