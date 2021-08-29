У США запустили космічний корабель Cargo Dragon із вантажем на МКС
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon компанії SpaceX успішно стартував до Міжнародної космічної станції (МКС).
Про це повідомили в NASA та виклали відео запуску корабля.
Cargo Dragon з вантажем для наукових експериментів запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9 на мисі Канаверал (Флорида) о 10:14 за київським часом.
Зазначимо, за 12 хвилин після старту вантажний корабель відокремився від другого ступеня ракети та самостійно вийшов на орбіту.
Фахівці прогнозують стикування з МКС 30 серпня.
Cargo Dragon везе астронавтам приблизно 2,2 тонни продуктів, обладнання та інших предметів для наукових експериментів.
- У липні вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon компанії SpaceX успішно повернувся на Землю і приводнився в Мексиканській затоці.
- Cargo Dragon привіз з Міжнародної космічної станції на Землю понад 2,4 тонни вантажу, в тому числі результати наукових експериментів.
- Корабель Cargo Dragon пробув у складі МКС місяць. Зараз він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.