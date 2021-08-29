Бойовики на Донбасі поранили ще одного українського військового
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Степанов Анатолій / УНІАН
У неділю, 29 серпня, бойовики вдруге обстріляли позиції українських військових на Донбасі та поранили ще одного бійця.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».
Як зазначається, обстріл стався близько 14:00.
Постраждалого після надання медичної допомоги доправили до лікувального закладу. Наразі стан здоровʼя військового задовільний.
Окремо в ОТУ заявили, що про дії проросійських найманців повідомили представників ОБСЄ — через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
- Минулої доби, 28 серпня, бойовики 18 разів порушували режим тиші, зокрема постраждали цивільні обʼєкти в Авдіївці та приватна територія у Травневому. Тоді шестеро військових отримали поранення, ще четверо — бойові травми.
- Зранку в неділю бойовики поранили ще одного українського військового. Стан його здоровʼя оцінюють як важкий.