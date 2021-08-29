Прогноз погоди на понеділок: тиждень в Україні почнеться з дощів

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Alexey Marcov / Pixabay

У понеділок, 30 серпня, на Правобережжі України очікується дощова, у західних областях ще й прохолодна погода, а на сході та півдні — спека.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі +12...+17 °С, у південних областях +20...+22 °С, удень на Лівобережжі +30...+34 °С, у західних областях +19...+22 °С, на решті території +22...+29 °С. Подекуди можливі грози.

У Києві в понеділок теж часом дощитиме, подекуди гроза, температура вночі +15...+17 °С, удень +25...+27 °С.

Уранці 29 серпня температура води в Чорному та Азовському морях була в межах +22...+26 °С, у Дніпрі поблизу Києва — +22 °С.