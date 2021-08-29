У США власники ресторанів і пабів влаштували акцію памʼяті військових, які загинули під час теракту в Кабулі

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У Кабулі, захопленому «Талібаном», 26 серпня прогриміла серія вибухів, відповідальність за які взяла «Ісламська держава Хорасан». Серед загиблих було 13 американських військових, які здійснювали евакуацію.

Пентагон розкрив імена і посади загиблих — це 11 морських піхотинців, один солдат сухопутних військ і медик ВМФ. Наймолодшому з них було 20 років, найстаршому — 31 рік.

Також під час вибуху загинули дві дівчини — 23-річна Ніколь Гі та 25-річна Джанні Розаріо, які служили в морській піхоті.

Щоб вшанувати памʼять загиблих, бари, ресторани та інші заклади у США провели акцію — вони резервували один столик і виставляли на ньому 13 кухлів пива.

Незважаючи на вихідні, столики резервували на всю ніч.

«Мені сказали: “Ти ж знаєш, що це ніч пʼятниці?” Я відповів: “Так, але ви розумієте, що вони ніколи не повернуться до своїх родин?”», — зазначив власник бару Nikoʼs Bar & Gyros Ніко Мулагіанніс.

Він додав, що до 11 вересня буде жертвувати по долару з кожного купленого пива у фонд допомоги сімʼям загиблих.

Загалом унаслідок семи вибухів, які прогриміли в околицях Кабулу, загинули близько 200 людей.