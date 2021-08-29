Україна отримала майже 200 тис. доз вакцини Pfizer від уряду США
- Автор:
- Софія Телішевська
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Вранці 29 серпня Україна отримала ще 188 370 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Цю партію вакцини разом із розчинником для її розведення надав уряд США через ініціативу COVAX.
Доставку препарату організував Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), зберігання й логістику із дотриманням відповідного холодового ланцюга забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.
У липні ЮНІСЕФ вже доставив в Україну 2 000 040 доз вакцини Moderna, наданих урядом США. Загалом, наразі Україна отримала 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) в межах цієї ініціативи.
Поставки в межах COVAX продовжаться. До кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцини, щоб захистити до 20% населення від COVID-19.
- В Україні за добу медики вакцинували 87 567 людей, з них першу дозу отримали 29 772, а повністю імунізовані — 57 795. Загалом від початку вакцинальної кампанії препарат отримали 5 295 407 людей. Першою дозою щеплено 5 295 405 осіб, а другою — 3 594 758.