Україна отримала майже 200 тис. доз вакцини Pfizer від уряду США

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Вранці 29 серпня Україна отримала ще 188 370 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Цю партію вакцини разом із розчинником для її розведення надав уряд США через ініціативу COVAX.

Доставку препарату організував Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), зберігання й логістику із дотриманням відповідного холодового ланцюга забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

У липні ЮНІСЕФ вже доставив в Україну 2 000 040 доз вакцини Moderna, наданих урядом США. Загалом, наразі Україна отримала 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) в межах цієї ініціативи.

Поставки в межах COVAX продовжаться. До кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцини, щоб захистити до 20% населення від COVID-19.