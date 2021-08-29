Україна здобула ще дві золоті медалі на Паралімпіаді в Токіо
- Автор:
- Софія Телішевська
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На пʼятий день Паралімпійських ігор українські спортсмени завоювали ще дві золоті медалі: Оксана Зубковська у стрибках у довжину та Роман Полянський в академічному веслуванні.
Зубковська брала участь у стрибках у довжину серед спортсменів із порушенням зору. З третьої спроби вона стрибнула на 5,54 метра та виборола для України девʼяту золоту медаль.
Для неї це четверте золото на Паралімпіаді після Ігор у Пекіні, Лондоні та Ріо.
Також паралімпійським чемпіоном став Роман Полянський — в одиночному академічному веслуванні на 2 000 метрів він фінішував першим. Час 9:48,78 хвилини.
Полянський здобував десяте золото для збірної.
Наразі в медальному заліку, де місце залежить від кількості золота, українська збірна на пʼятому місці. А за кількістю медалей — на четвертому. Українські паралімпійці вже здобули 36 медалей.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання проходять на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах не буде через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7х7. Збірну України на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту.