Українці завоювали ще три золота на Паралімпіаді. Команда піднялася на пʼяте місце в заліку

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Міністерство молоді та спорту України

Українські паралімпійці завоювали на змаганнях у Токіо ще три золоті медалі.

Про це повідомляє «Суспільне».

Дворазовою паралімпійською чемпіонкою стала Єлизавета Мерешко. У суботу вона з найкращим часом подолала дистанцію 100 метрів брасом (клас — S5). Мерешко перед фіналом 100-метрівки брасом встигла виступити у трьох дисциплінах. На старті Паралімпіади українка здобула золото у 50-метрівці вільним стилем, після чого стала срібною призеркою у 200-метрівці комплексним стилем.

Крім того, золото взяв інший плавець — Денис Дубров. На фініші український параатлет показав час 2:20.96 хвилини, завоювавши четверту золоту нагороду у своїй карʼєрі. Третю золоту нагороду в суботу приніс Україні плавець Михайло Сербін. У змаганнях з плавання на 100 метрів на спині Сербін показав результат 1:08.63 хвилини. Другим у цьому запливі прийшов теж українець — Віктор Смирнов.

Іншим золотим призером став Євген Богодайко. У драматичному фініші Богодайко випередив колумбійця Кріспіна Корзо. Українцю вистачило 0,06 секунди для того, щоб стати паралімпійським чемпіоном.

Крім плавання, українські параатлети відзначилися у фехтуванні. Наталія Морквич стала срібною призеркою у фехтуванні на рапірах (клас — А).

Завдяки цим успіхам Україна піднялася на пʼяту сходинку в медальному заліку Паралімпіади в Токіо. У здобутку українців 8 золотих, 17 срібних і 9 бронзових медалей.