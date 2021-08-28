Франція закінчила евакуацію з Кабулу, а у британців останній день
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр оборони Франції Флоранс Парлі оголосила про завершення операції під назвою Apagan з евакуації зі столиці Афганістану своїх громадян і афганців, які допомагали контингенту.
З 15 серпня, коли бойовики «Талібану» захопили Кабул, евакуаційними рейсами Франції вивезли 3 тисячі французів і понад 2 600 афганців.
Як повідомляє Le Figaro, аеропорт Кабулу покинули також французькі військові. Керівництво країни припинило вивіз людей, які залишилися, через неможливість гарантувати безпеку в аеропорту. Французька сторона тримає контакт із керівництвом «Талібану», щоб вони й після 31 серпня не заважали виїзду людей з країни.
Британські війська завершують евакуацію людей сьогодні, передає Reuters. Потім літаками вивозитимуть військових.
Головнокомандувач збройних сил генерал Нік Картер заявив, що евакуювати вдасться не всіх. «Ми не зможемо вивезти всіх, і це жахливо», — сказав він.
- 26 серпня біля воріт аеропорту Кабулу терорист-смертник підірвав себе у натовпі людей, унаслідок чого загинули щонайменше 170 людей, зокрема 13 військових США. За неофіційними даними, жертв майже 200. США у відповідь нанесли авіаудар по одному з лідерів бойовиків «Ісламської держави Хорасан» — ця організація взяла на себе відповідальність за теракт.
- США продовжують вивозити людей. Сполучені Штати і союзники евакуювали майже 111 тисяч людей.
- В Афганістані досі перебувають громадяни України — приблизно 230 людей.