Франція закінчила евакуацію з Кабулу, а у британців останній день

Новини

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі оголосила про завершення операції під назвою Apagan з евакуації зі столиці Афганістану своїх громадян і афганців, які допомагали контингенту.

З 15 серпня, коли бойовики «Талібану» захопили Кабул, евакуаційними рейсами Франції вивезли 3 тисячі французів і понад 2 600 афганців.

Як повідомляє Le Figaro, аеропорт Кабулу покинули також французькі військові. Керівництво країни припинило вивіз людей, які залишилися, через неможливість гарантувати безпеку в аеропорту. Французька сторона тримає контакт із керівництвом «Талібану», щоб вони й після 31 серпня не заважали виїзду людей з країни.

Британські війська завершують евакуацію людей сьогодні, передає Reuters. Потім літаками вивозитимуть військових.

Головнокомандувач збройних сил генерал Нік Картер заявив, що евакуювати вдасться не всіх. «Ми не зможемо вивезти всіх, і це жахливо», — сказав він.