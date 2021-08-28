Українці на Паралімпіаді завоювали ще три медалі

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У столиці Японії Токіо триває четвертий день XVI літньої Паралімпіади. Двоє українських спортсменів вже вибороли медалі в настільному тенісі.

Бронзові медалі в чоловічому одиночному розряді (клас 9 і 8) здобули Іван Май і Максим Ніколенко.

25-річний Май у півфіналі поступився австралійцю Ма Ліню з рахунком 1:3. Бронзового фіналу у програмі немає, тому Май гарантував собі медаль ще після виходу в півфінал.

Ніколенко в півфіналі з рахунком 1:3 поступився китайському спортсмену Чжао Шуаю. У фіналі Шуай зустрінеться з українцем Віктором Дідухом. Вони поділять між собою золоту і срібну медалі.

У штовханні ядра (клас F12) в України срібло — медаль здобув Роман Данилюк.