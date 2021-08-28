Українці на Паралімпіаді завоювали ще три медалі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У столиці Японії Токіо триває четвертий день XVI літньої Паралімпіади. Двоє українських спортсменів вже вибороли медалі в настільному тенісі.
Бронзові медалі в чоловічому одиночному розряді (клас 9 і 8) здобули Іван Май і Максим Ніколенко.
25-річний Май у півфіналі поступився австралійцю Ма Ліню з рахунком 1:3. Бронзового фіналу у програмі немає, тому Май гарантував собі медаль ще після виходу в півфінал.
Ніколенко в півфіналі з рахунком 1:3 поступився китайському спортсмену Чжао Шуаю. У фіналі Шуай зустрінеться з українцем Віктором Дідухом. Вони поділять між собою золоту і срібну медалі.
У штовханні ядра (клас F12) в України срібло — медаль здобув Роман Данилюк.
- Зараз в активі збірної України 26 медалей — 3 золоті, 15 срібних і 8 бронзових. Збірна займає десяту сходинку в медальному заліку.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах не буде через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту.