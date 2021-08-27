Приватна авіакомпанія порушила домовленості: Кулеба розповів деталі про «викрадення» літака в Афганістані
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба роз’яснив інцидент із нібито викраденням українського літака в Афганістані. Він повідомив, що приватна авіакомпанія порушила домовленості.
Про це Кулеба розповів в ефірі каналу «Україна 24».
«Літаку кажуть: о шостій ранку до вас підвезуть групу пасажирів, чекайте і вилітаєте. Але ніч, літак раптом виходить на «руління» і вилітає без наших громадян. Ми буквально розвернули один літак в повітрі через те, що на його борту не було громадян України», — заявив він.
Кулеба повідомив, що представники приватної авіакомпанії порушили домовленості та забрали на борт десяток своїх родичів і членів їхніх родин.
«Ми їх розвернули на півдорозі до України, сказали, що без громадян України ми вас не приймемо», — додав міністр.
- Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін 24 серпня вранці повідомив, що під час евакуації українців і громадян інших країн у Кабулі невідомі люди захопили український літак та вилетіли до Ірану.
- Згодом речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко спростував інформацію про захоплення українського літака. Речник МЗС також заявив, що всі літаки, залучені Україною для евакуації громадян із Афганістану, безпечно повернулися до країни.
- В Ірані також спростували інформацію про захоплення українського літака в Афганістані. Там повідомили, що останній рейс до Києва справді сів в Ірані, але на дозаправку.