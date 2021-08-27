Верховний суд Білорусі ліквідував Асоціацію журналістів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Білоруську асоціацію журналістів ліквідував Верховний суд країни за позовом Міністерства юстиції.
Про це передає білоруська служба Радіо Свобода.
Відповідне рішення суд ухвалив 27 серпня і тим самим задовольнив позов Міністерства юстиції.
Офіційна причина ліквідації — Білоруська асоціація журналістів не виправила порушення, які начебто виявило міністерство під час перевірки у червні. Керівництво організації з таким рішенням не згодне.
Перший обшук в офісі БАЖ пройшов 16 лютого. Крім того, представників організації кілька разів викликали до Слідчого комітету для допитів, а офіс опечатали.
- У Білорусі 18 травня силовики провели обшуки в офісах найбільшого опозиційного видання Tut.by. Сайт видання заблокували, а понад 10 співробітників затримали. У вересні торік Міністерство інформації Білорусі позбавило видання статусу засобу масової інформації. Колишня команда Tut.by запустила нове медіа — Zerkalo.io.
- 8 липня обшуки провели у співробітників білоруського видання «Наша Ніва», його сайт був заблокований.