Верховний суд Білорусі ліквідував Асоціацію журналістів

Новини

Білоруську асоціацію журналістів ліквідував Верховний суд країни за позовом Міністерства юстиції.

Про це передає білоруська служба Радіо Свобода.

Відповідне рішення суд ухвалив 27 серпня і тим самим задовольнив позов Міністерства юстиції.

Офіційна причина ліквідації — Білоруська асоціація журналістів не виправила порушення, які начебто виявило міністерство під час перевірки у червні. Керівництво організації з таким рішенням не згодне.

Перший обшук в офісі БАЖ пройшов 16 лютого. Крім того, представників організації кілька разів викликали до Слідчого комітету для допитів, а офіс опечатали.