Вибухи на військових складах у Казахстані: кількість загиблих зросла до 12 людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / The Ammunition Management Advisory Team (AMAT)
Кількість загиблих унаслідок вибухів на військових складах у Жамбильській області Казахстану зросла до 12 осіб.
Про це пише Tengrinews.
Тіла ще трьох загиблих знайшли на місці вибухів. Вони займалися ліквідацією наслідків вибухів. Наразі їхні особи встановлюють.
Водночас ще кілька людей досі не виходять на зв’язок. Найбільше унаслідок вибухів постраждали пожежники — близько 50 співробітників МНС отримали різні поранення та травми. Загалом постраждало щонайменше 98 осіб.
- 26 серпня у Жамбильській області на півдні Казахстану, поблизу прикордонного міста Тараз, на території військової частини сталися вибухи боєприпасів. У Міноборони Казахстану заявили, що вибухи почалися через загоряння на одному зі складів частини. У відомстві зазначили, що на складі переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. Глава Міноборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв заявив, що готовий піти у відставку через інцидент.