Фонд держмайна скасував аукціон із приватизації ОГХК. До конкурсу допустили лише одного покупця

Новини

«Бабель»

Фонд державного майна ухвалив рішення скасувати аукціон із приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, який був запланований на 31 серпня.

Про це пише пресслужба ФДМУ.

Загалом бажання взяти участь в аукціоні виявили три потенційних покупці, але двоє з них подали неповний пакет документів. Через це до конкурсу допустили лише одного учасника, але згідно з законодавством, аукціон з одним учасником не може бути проведений. Тому Фонд держмайна скасував його.

Найближчим часом аукціонна комісія збереться для затвердження дати нового аукціону. У ФДМУ вважають, що відтермінування лише піде на користь, тому що більше учасників матимуть змогу завершити процес підготовки всіх необхідних документів.

«Перенесення аукціону дасть можливість потенційним учасникам доопрацювати документи та повторно направити заявки. Ми також очікуємо заявок від інших великих гравців ринку, які до цього моменту вивчали дані про ОГХК, але, за інформацією радника, їм не вистачило 2 місяців, відведених законодавством на підготовку, щоб завершити всі процедури аудиту та прийняти інвестиційне рішення», — підкреслив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко.

Що таке ОГХК?

Державне стратегічне підприємство. ОГХК почала діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України передав їй в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська область) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (Житомирська область).