COVID-сертифікат у «Дії» тепер доступний всім українцям. Бета-тест завершено

Новини

Міністерство цифрової трансформації завершило бета-тестування сертифікатів вакцинації в додатку «Дія» — відтепер їх можуть згенерувати всі охочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислава Баніка.

Щоб отримати сертифікат, потрібно встановити останню версію додатка «Дія» з AppStore, Google Play або Huawei AppGallery й авторизуватися. У меню «Послуги» треба обрати «COVID-сертифікати», натиснути «Отримати сертифікат» і після того підписати заявку за допомогою електронного підпису («Дія.Підпис»), який можна легко створити в додатку за наявності в ньому закордонного паспорта або ID-карти.

Бета-тестерам доведеться видалити тестову версію програми та встановити звичайну.

Міністр відомства Михайло Федоров зазначив, що за тиждень сертифікати згенерували майже 300 тисяч українців.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі «Дія», використовуючи інші види електронного підпису», — додав він.