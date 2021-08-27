Зеленський затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Що вона передбачає
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / EU-Ukraine Cooperation
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про затвердження Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.
Про це пише пресслужба Офісу президента.
Відповідна стратегія з’явилася в Україні вперше за 30 років. Вона складається з 254 пунктів, які визначають основні напрями та пріоритети зовнішньої політики.
«Реалізація Стратегії дасть змогу й надалі проводити проактивну зовнішню політику України, захищати національні інтереси на всіх важливих напрямках, а також повною мірою використовувати потенціал дипломатичної служби для посилення спроможностей нашої держави», — йдеться у повідомленні.
Загалом стратегія поділена на кілька розділів. Серед загальних положень вказано, що в основі зовнішньої політики України лежить стратегічний курс на членство в ЄС та НАТО. Серед пріоритетів закріплено:
- забезпечення незалежності і державного суверенітету України,
- відновлення її територіальної цілісності,
- протидія агресії Російської Федерації,
- курс на набуття повноправного членства в ЄС та в НАТО,
- просування українського експорту і залучення іноземних інвестицій,
- захист прав та інтересів громадян України за кордоном,
- утвердження позитивного іміджу України у світі.
Окремо також існує розділ присвяченій стратегії зовнішньої політики щодо Росії та протидії її агресії. «Політика Російської Федерації сьогодні є основною загрозою для України і Європи», — вказано у стратегії.
- 30 липня Україна вперше з моменту проголошення незалежності отримала Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Її ухвалили на засіданні РНБО.
- 11 серпня президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію нову Стратегію економічної безпеки України до 2025 року. Згідно з документом, Стратегія економічної безпеки полягає у двох взаємопов’язаних напрямах: розвиток і безпека.