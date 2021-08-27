В Україні ввели електронні свідоцтва про початкову освіту

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В Україні затверджено новий порядок виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту, згідно з яким вже з 1 вересня цього року свідоцтва видаватимуть в електронній формі.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Міносвіти ввело нову процедуру замовлення, виготовлення та отримання свідоцтв — увесь цей процес переводиться в електронний формат, що має його прискорити. Також це дозволить уникнути виготовлення дублікатів втрачених документів про освіту і швидко виправити помилки в свідоцтві. Загалом це має зменшити бюрократизацію системи управління освітою.

Замовляти свідоцтва будуть школи і відповідний орган управління у сфері освіти, наприклад, відділ освіти селищної ради.

Оригінал електронного свідоцтва буде створюватися за зразком, затвердженим Міністерством, і зберігатися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту. Свідоцтво про початкову освіту не потрібно буде відтворювати у пластиковій картці та друкувати додатковий бланк. Школам також не доведеться вести облік видачі свідоцтв.

За бажанням батьків протягом 5 днів після звернення школа видаватиме паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену директором школи і печаткою. Замовляти дублікат свідоцтва теж не потрібно — якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися у школу для повторного її отримання.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів будуть відображатися у свідоцтві досягнень.

Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія свідоцтва з використанням шрифту Брайля.