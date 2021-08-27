Суддя Верховного суду Гусак подав у відставку

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Верховний суд України

Суддя Верховного Суду Микола Гусак подав у відставку. Розгляд його рішення заплановано на 7 вересня.

Про це свідчить порядок денний засідання Вищої ради правосуддя, на що першим звернуло увагу видання «Дзеркало тижня».

Гусак працює у судді з 2001 року, а у 2016-му успішно пройшов переатестацію та продовжив свою карʼєру ще на чотири роки.

Крім того, у 2017 року його включили до складу Першої дисциплінарної палати, а з 2017 до 2019 року Гусак був членом Вищої ради правосуддя.

Наразі він є пʼятим суддею, який подав у відставку за останній рік. Загалом у Верховному судді працюють 190 суддів.