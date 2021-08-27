У Британії в курортному місті спалахнула масштабна пожежа

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PHE West Midlands / Twitter

У Великій Британії в курортному місті Лемінгтон сталася сильна пожежа у промисловій зоні.

Про це повідомляється на сторінці пожежно-рятувальної служби Ворикширу.

Рятувальники оголосили евакуацію мешканців, які живуть поблизу місця події. Громадян, які мешкають за 70 метрів, закликали зачинити вікна та двері і не виходити на вулицю.

Люди викладають в соцмережі фото та відео з місця пожежі, на яких видно стовп чорного диму, що здіймається в небо.

Також мешканці міста скаржаться на хімічний запах у повітрі та розповідають про звуки вибухів.

Наразі на місці події працюють рятувальники, правоохоронці та медики, причини пожежі зʼясовуються, інформації про постраждалих поки немає.