Справа «Межигірʼя»: Януковича повторно викликають до суду
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
Вищий антикорупційний суд повторно викликає експрезидента Віктора Януковича до суду у справі про присвоєння резиденції «Межигірʼя» на території Вишгородського району, що завдало збитків державі на понад 500 млн гривень.
Суд частково задовольнив клопотання адвокатів Януковича і переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту на 4 жовтня 2021 року. На цю ж дату на 09:30 суд чекає Януковича.
Його викликають шляхом публікації повістки в ЗМІ та на офіційному сайті Офісу генпрокурора.
- 11 серпня 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила про підозру восьми особам у справі про виведення з державної власності резиденції «Межигірʼя» на користь президента-втікача Віктора Януковича. Серед них — два президенти, прем’єр і нотаріуси.
- Наприкінці жовтня 2020 року ВАКС відмовив САП у заочному арешті Януковича у справі про заволодіння «Межигірʼям» через помилки під час досудового розслідування, а вже у липні 2021 року НАБУ і САП просили Вищий антикорупційний суд взяти під варту Януковича і його сина.
- 25 серпня ВАКС дозволив НАБУ проводити заочне розслідування привласнення «Межигірʼя» Януковичем і його сином. НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад півтори тисячі томів.