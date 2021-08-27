У Китаї суд визнав незаконним шестиденний робочий тиждень по 12 годин щодня. Так працюють технологічні гіганти

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Верховний народний суд Китаю визнав робочий тиждень «996» (з 09:00 до 21:00 шість днів на тиждень) незаконним. За такою формулою працюють переважно технологічні гіганти. Про це повідомляє Reuters.

Верховний суд Китаю і Міністерство людських ресурсів і соціального забезпечення опублікували керівні принципи та приклади того, що вважається понаднормовою роботою. Це рішення назвали знаком честі для деяких китайських компаній та співробітників.

Минулого місяця компанія ByteDance, що є власником TikTok, заявила, що офіційно припинить свою роботу в понаднормовий час.

Джек Ма, засновник Alibaba, одного разу назвав понаднормові години «справжнім благословенням». Річард Лю, його головний конкурент і власник JD, сказав, що не може назвати своїми братами тих, хто витрачає час на відпочинок.

Зазначимо, що у 1995 році в Китаї ухвалили «Положення про робочий час працівників», якими встановили тривалість розкладу трудового дня: 8 годин на день і сумарно не більше ніж 44 години на тиждень. Субота і неділя (або будь-які дні на вибір) оголошуються вихідними. При працевлаштуванні на скорочений графік кількість робочих годин не повинна перевищувати чотирьох на день і двадцяти чотирьох на тиждень.