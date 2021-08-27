У Харкові у жінки виявили малярію. Вона нещодавно повернулася з Нігерії

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У Харкові зареєстрували випадок малярії — у 42-річної жінки, яка повернулася з Нігерї.

Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Жінка повернулась до України 16 серпня, 20 серпня зʼявилися симптоми (загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5 °С). Вона звернулася до лікарів 24 серпня, тоді ж підтвердилась малярія.

Під час перебування в Нігерії жінка не хворіла, проте помічала покуси комарів. До виїзду та під час перебування у країні хіміопрофілактику проти малярії вона не робила.

За 2020 рік і з початку 2021 року в Харківській області зареєстрували девʼять завізних випадків малярії, дві людини померли (мешканці Харкова, які перебували у країнах Африканського континенту та не пройшли хіміопрофілактику).

Малярія — інфекційна хвороба, яка найбільш поширена у країнах із тропічним кліматом і протікає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла. Якщо плануєте поїздку у країни з тропічним і субтропічним кліматом, де поширена малярія, необхідно пройти курс профілактичного лікування (хіміопрофілактики). Препарат визначає лікар з урахуванням ступеня поширеності малярії в кожній конкретній місцевості. Профілактичних щеплень проти малярії не існує.

Якщо після відвідування країни з тропічним кліматом виникла лихоманка, з’явився головний біль, слабкість, озноб чи інші симптоми, треба негайно звернутись до лікаря і повідомити, яку країну та коли відвідували. Малярія є причиною понад 400 тисяч смертей на рік, переважно серед дітей в Африці.