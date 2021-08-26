«Укроборонпром» і Мінцифри розвиватимуть в Україні сферу штучного інтелекту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Державний концерн Укроборонпром
Держконцерн «Укроборонпром» і Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум про спільну роботу із розвитку в Україні цифрової економіки та інновацій, а також сфери технологій штучного інтелекту (AI).
Як повідомляє урядовий портал, документ передбачає створення науково-дослідних проєктів в області AI у сфері національної безпеки (акселератори R&D, навчальні програми тощо), а також розвиток AI у сфері оборони.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що розвиток AI стає одним з ключових і успіх країни сьогодні багато в чому залежить від здатності використовувати свій потенціал. Він додав, що уряд вже ухвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту і затвердив план її реалізації, в тому числі в оборонній сфері.
Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв заявив, що впровадження AI стане продовженням реформ оборонно-промислового комплексу, якими передбачений захист кіберпростору, а також створення нової бойової техніки та інноваційних розробок.
- Штучний інтелект в оборонній сфері активно використовують Британія, США, Японія, Ізраїль, Китай та інші розвинені країни.
- В цьому році американський бойовий безпілотник Valkyrie вперше в польоті запустив дрон, а до цього вперше в історії штучний інтелект замінив другого пілота бойового літака.
- Ізраїль застосовував AI в реальному бою. Система «Химера» виявляла бойовиків ХАМАС під час травневої «ракетної війни».