«Укроборонпром» і Мінцифри розвиватимуть в Україні сферу штучного інтелекту

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Facebook / Державний концерн Укроборонпром

Держконцерн «Укроборонпром» і Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум про спільну роботу із розвитку в Україні цифрової економіки та інновацій, а також сфери технологій штучного інтелекту (AI).

Як повідомляє урядовий портал, документ передбачає створення науково-дослідних проєктів в області AI у сфері національної безпеки (акселератори R&D, навчальні програми тощо), а також розвиток AI у сфері оборони.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що розвиток AI стає одним з ключових і успіх країни сьогодні багато в чому залежить від здатності використовувати свій потенціал. Він додав, що уряд вже ухвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту і затвердив план її реалізації, в тому числі в оборонній сфері.

Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв заявив, що впровадження AI стане продовженням реформ оборонно-промислового комплексу, якими передбачений захист кіберпростору, а також створення нової бойової техніки та інноваційних розробок.