МЗС заявило, що українців серед постраждалих від вибухів біля аеропорту Кабулу немає
- Автор:
- Олег Панфілович
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Українців серед постраждалих унаслідок вибухів біля аеропорту Кабулу немає.
Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку з вибухом поблизу аеропорту Кабулу. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила», — написав Ніколенко.
У четвер стало відомо про щонайменше два вибухи біля аеропорту Кабулу. У Міністерстві оборони США повідомили, що принаймні один вибух стався через самопідрив смертника. Дані про постраждалих різняться, станом на вечір 26 серпня йдеться про близько 70 поранених. Також ЗМІ повідомляють про щонайменше 11 загиблих.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.