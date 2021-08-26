Біля аеропорту Кабулу сталися вибухи, є загиблі

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Біля аеропорту Кабулу в Афганістані стався вибух, повідомляється про численних поранених і загиблих.

Про це пише Reuters.

За попередніми даними, вибух біля одного з виходів з аеропорту стався через самопідрив смертника. За словами представника Білого дому, президенту США Джо Байдену вже повідомили про вибух. Байден саме зустрічався з представниками спецслужб з приводу ситуації в Афганістані, коли зʼявилися перші повідомлення про вибух.

За даними Aljazeera, поранення отримали щонайменше 15 людей. Серед них, як повідомляють американські ЗМІ, троє американських солдатів.

При цьому видання Al Arabiya повідомляє, що Міністерство оборони Туреччини заявило про два вибухи біля аеропорту. Крім того, телеканал Sky News повідомляє про 10 загиблих унаслідок теракту, а посольство Франції в Афганістані заявило про загрозу нового вибуху.

Згодом Пентагон повідомив про другий вибух, який стався біля готелю Baron, розташованого поруч з аеропортом Кабулу. Там додали, що вибух є результатом «комплексної атаки, яка призвела до низки жертв серед військових і цивільного населення». Про кількість постраждалих поки невідомо.