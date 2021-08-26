Кабмін перепризначив очільника Державного космічного агентства і назвав переможця конкурсу на посаду глави «Укравтодору»

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів перепризначив Володимира Тафтая головою Державного космічного агентства.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 26 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Окрім цього, Кабмін визначив переможців конкурсу на посади:

голова Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор») — Євген Кузькін ,

, заступник голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів — Роман Косинський ,

, заступник голови Державної авіаційної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації — Михайло Журавльов ,

, заступник голови Державного агентства лісових ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації — Віктор Смаль.

Також Кабмін перепризначив Ігоря Дегнеру заступником (першим) голови Держслужби з питань праці, Олександра Малецького — заступником голови правління Пенсійного фонду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Заступником міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Анастасію Бондар, а першим заступником голови Державного космічного агентства — Володимира Беня.

Також Кабмін погодив призначення Андрія Ярмольського заступником голови Волинської обласної державної адміністрації, а Тараса Савченка — першим заступником голови Сумської ОДА.