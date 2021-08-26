Кабмін перепризначив очільника Державного космічного агентства і назвав переможця конкурсу на посаду глави «Укравтодору»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Кабінет міністрів перепризначив Володимира Тафтая головою Державного космічного агентства.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 26 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
Окрім цього, Кабмін визначив переможців конкурсу на посади:
- голова Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор») — Євген Кузькін,
- заступник голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів — Роман Косинський,
- заступник голови Державної авіаційної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації — Михайло Журавльов,
- заступник голови Державного агентства лісових ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації — Віктор Смаль.
Також Кабмін перепризначив Ігоря Дегнеру заступником (першим) голови Держслужби з питань праці, Олександра Малецького — заступником голови правління Пенсійного фонду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Заступником міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Анастасію Бондар, а першим заступником голови Державного космічного агентства — Володимира Беня.
Також Кабмін погодив призначення Андрія Ярмольського заступником голови Волинської обласної державної адміністрації, а Тараса Савченка — першим заступником голови Сумської ОДА.
- Раніше Кабінет міністрів обрав головою Бюро економічної безпеки (БЕБ) керівника Державної фіскальної служби Вадима Мельника.
- На початку серпня уряд погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації та призначив Олександра Камишіна виконувачем обовʼязків голови правління «Укрзалізниці».