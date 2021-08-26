В Україні знову дозволили відключати комунальні послуги за борги
- Автор:
- Олег Панфілович
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pan xiaozhen / Unsplash
В Україні набув чинності закон, який знову дозволяє відключати комунальні послуги у разі їх несплати.
Про це пише «BBC Україна».
Заборона на відімкнення діяла з середини березня, після того як Верховна Рада ухвалила відповідний закон в рамках боротьби із поширенням COVID-19. Відтепер призупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх неповної сплати або несплати взагалі заборонили лише в «червоних» зонах епідемічної небезпеки. Заборона на відключення послуг діятиме там ще протягом 30 днів після виходу цієї області з «червоної» зони. Однак, як і раніше, на час дії карантину заборонено стягувати пеню за невчасні платежі та примусово виселяти боржників.
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