В Україні знову дозволили відключати комунальні послуги за борги

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В Україні набув чинності закон, який знову дозволяє відключати комунальні послуги у разі їх несплати.

Про це пише «BBC Україна».

Заборона на відімкнення діяла з середини березня, після того як Верховна Рада ухвалила відповідний закон в рамках боротьби із поширенням COVID-19. Відтепер призупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх неповної сплати або несплати взагалі заборонили лише в «червоних» зонах епідемічної небезпеки. Заборона на відключення послуг діятиме там ще протягом 30 днів після виходу цієї області з «червоної» зони. Однак, як і раніше, на час дії карантину заборонено стягувати пеню за невчасні платежі та примусово виселяти боржників.