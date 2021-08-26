Китай вперше попросив ВООЗ офіційно дослідити походження коронавірусу та вказав можливим джерелом лабораторію у США
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- Ангеліна Шеремет
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Matryx / Pixabay
Китай вперше офіційно попросив Всесвітню організацію охорони здоровʼя провести розслідування щодо можливого походження коронавірусу з біолабораторії армії США Форт-Детрік і Університету Північної Кароліни. Китайці стверджують, ніби коронавірус створили у місті Фредерік, а потім стався витік.
Про це повідомляє Global Times.
Посланник Китаю в відділенні ООН у Женеві направив лист Генеральному директору ВООЗ Тедросу Гебреєсусу, в якому підтвердив послідовну позицію Китаю і запросив прозоре розслідування з повним доступом до лабораторій Форт-Детрік і Університету Північної Кароліни. До листа також додається ще один лист, який підписали понад 25 мільйонів китайських користувачів мережі — вони також вимагають провести розслідування в лабораторії Форт-Детрік.
Це перший випадок, коли Китай офіційно попросив ВООЗ по дипломатичних каналах провести розслідування щодо походження коронавірусу.
Форт Детрік — це центр біологічної військової діяльності США (USAMRIID). Базу створили у 1943 році для розробки бактеріологічної зброї та засобів захисту від неї. У Форт-Детрік знаходяться біомедичні лабораторії з вивчення небезпечних вірусних хвороб, таких як віспа і гарячка Ебола.
Global Times пише, що Інститут USAMRIID працював з командою Ральфа Баріка з Університету Північної Кароліни і опублікував результати свого дослідження у звіті, який показує, що ще у 2003 році ці інститути вже мали розширені можливості для синтезу і модифікації коронавірусів, повʼязаних із SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome — Тяжкий гострий респіраторний синдром).
Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.
Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.
- У серпні 2021 року розвідувальні органи США надали президентові Джо Байдену звіт про можливе походження коронавірусу. Нова доповідь національної розвідки не містить конкретних висновків з цього питання, зокрема, через брак докладної інформації від китайської сторони. Укладачі звіту не пояснюють, перейшов вірус до людини природним шляхом чи внаслідок витоку з лабораторії.
- Китай відмовився брати участь у запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування походження COVID-19. Пекін вважає, що формулювання плану розслідування ВООЗ «ігнорують здоровий глузд і кидають виклик науці».