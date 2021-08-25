«Як в анекдоті: 50%». Навальний оцінив ймовірність свого вбивства у вʼязниці

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Російський опозиціонер Олексій Навальний оцінив ймовірність насильницької смерті в тюрмі у 50%. Він назвав президента РФ Володимира Путіна психічно нездоровим, а тому прогнозувати дії влади неможливо.

Про це він розповів в інтервʼю The New York Times.

«Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50%. Або вбʼють, або не вбʼють. Давайте не забувати про те, що ми маємо справу з явно психічно нездоровою людиною — Путіним. Патологічним брехуном з маніями величі і переслідування [...]. Про індикатори того, чи знизився або зріс ризик мого вбивства, можу сказати одне: мої спостереження свідчать, що це неможливо прогнозувати за зовнішніми ознаками», — сказав Навальний.

Він також розповів, що раніше його колонія в Покрові славилася побиттям, але зараз цього немає. За його словами, тепер вона спеціалізується на психологічному насильстві — вʼязнені стикаються з нескінченними провокаціями. Їх ставлять в умови, коли людина змушена когось побити. Навальний зазначив, що йому вдається уникати таких провокацій.