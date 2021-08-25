«Як в анекдоті: 50%». Навальний оцінив ймовірність свого вбивства у вʼязниці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Російський опозиціонер Олексій Навальний оцінив ймовірність насильницької смерті в тюрмі у 50%. Він назвав президента РФ Володимира Путіна психічно нездоровим, а тому прогнозувати дії влади неможливо.
Про це він розповів в інтервʼю The New York Times.
«Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50%. Або вбʼють, або не вбʼють. Давайте не забувати про те, що ми маємо справу з явно психічно нездоровою людиною — Путіним. Патологічним брехуном з маніями величі і переслідування [...]. Про індикатори того, чи знизився або зріс ризик мого вбивства, можу сказати одне: мої спостереження свідчать, що це неможливо прогнозувати за зовнішніми ознаками», — сказав Навальний.
Він також розповів, що раніше його колонія в Покрові славилася побиттям, але зараз цього немає. За його словами, тепер вона спеціалізується на психологічному насильстві — вʼязнені стикаються з нескінченними провокаціями. Їх ставлять в умови, коли людина змушена когось побити. Навальний зазначив, що йому вдається уникати таких провокацій.
- 2 лютого 2021 року Навального суд відправив до колонії на 2 роки і 8 місяців у справі «Ів-Роше». Спочатку термін був умовний, а замінити його на реальний вирішили через те, що політик «багато разів» і «без причин» не приходив у поліцію відмічатися — він лікувався від отруєння «Новачком» у Берліні, а після виписки з клініки «Шаріте» (23 вересня 2020 року) не зʼявився жодного разу. Врешті політика затримали 17 січня в аеропорту «Шереметьєво», коли він повернувся до Росії, і заарештували.
- 11 серпня Навальному висунули нове звинувачення — у створенні «Фонду боротьби з корупцією», який з серпня 2021 року перебуває у переліку терористів.