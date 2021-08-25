ВООЗ: Поширення коронавірусу у світі стабілізувалося на дуже високому рівні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Всесвітній організації з охорони здоров’я заявили, що поширення коронавірусу у світі стабілізувалося, але на дуже високому рівні.
Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус, пише офіційний Twitter організації.
«Після майже двомісячного зростання глобальна кількість випадків і смертей від COVID-19 минулого тижня залишалася стабільною. Але вона стабільна на дуже високому рівні — понад 4,5 млн випадків і 68 тисяч смертей», — підкреслив він.
За його словами, ситуація відрізняється у різних регіонах та країнах. У деяких спостерігається зниження захворюваності, тоді як в інших місцях — спалах хвороби.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше — до реанімації.