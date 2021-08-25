Посольство США засудило напад на Порошенка на Марші захисників

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Facebook / Киев Оперативный

Посольство США засудило напад на п’ятого президента та чинного нардепа Петра Порошенка, якого облили зеленкою на Марші захисників.

Про це повідомляється на сторінці посольства у Twitter.

«Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії», — йдеться у повідомленні.