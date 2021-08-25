У Греції невакцинованим заборонять відвідувати кафе, ресторани та розважальні заклади

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Уряд Греції запроваджує нові обмеження для невакцинованих людей. Вони запрацюють з 13 вересня і діятимуть до 31 березня.

Про це пише Ekathimerini.

Згідно з цими правилами, лише вакциновані або ті, хто одужав від коронавірусу, зможуть відвідувати кафе, бари, ресторани та інші розважальні заклади у приміщенні. Водночас із негативним тестом на коронавірус можна буде потрапити до кінотеатрів, театрів, музеїв і тренажерних залів.

Усі невакциновані працівники державного та приватного секторів повинні будуть щотижня робити експрес-тест на коронавірус. Ті, хто працюють у сфері послуг і розваг, у туризмі, а також школярі та студенти — двічі на тиждень. Лише школярі матимуть право робити ці тести безкоштовно.

Також діятиме і масковий режим — маски будуть обов’язковими в усіх громадських місцях, у приміщеннях, а також на відкритому повітрі в разі скупчення людей.