З Афганістану евакуювали футболісток збірної та дівчаток з єдиного спецінтернату
- Автор:
- Костя Андрейковець
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З Афганістану евакуювали футболісток збірної, дівчаток зі школи-інтернату, а також пʼятьох жінок з афганської команди з робототехніки.
Про це повідомляють CNN і Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro).
Усіх спортсменок жіночої збірної Афганістану з футболу евакуювали рейсом з Кабулу до Австралії.
Учениць і співробітників єдиної в Афганістані школи-інтернату для дівчаток SOLA, яка розташовується в Кабулі, вивезли в Руанду. Співзасновниця школи Шабана Басідж-Расіх повідомила, що загалом вивезли 250 людей.
Пʼять жінок з команди робототехніки Afghan Girls Robotic Team прибули до Мексики. До цього, 21 серпня, у Катар евакуювали девʼятьох учасниць команди та їхню 25-річну вчительку.
- Через захоплення країни бойовиками руху «Талібан» дедалі більше жінок намагаються виїхати з Афганістану, боячись розправ і утисків. 24 серпня таліби попросили жінок не виходити з дому «з міркувань безпеки». Вони обіцяють, що це тимчасово.
- Влада США не встигає забрати з Афганістану всіх, хто потребує евакуації до 31 серпня — дедлайну, який визначили для американців таліби. Біля аеропорту Кабулу продовжують товпитися люди.
- У Пентагоні заявили, що за останні 24 години з Кабулу вилетіло 90 рейсів. За добу евакуйовано 19 тисяч людей. Всього авіація США вивезла 88 тисяч осіб. Наразі в аеропорту в очікуванні вильоту знаходиться більше 10 тисяч людей.