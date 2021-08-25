З Афганістану евакуювали футболісток збірної та дівчаток з єдиного спецінтернату

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З Афганістану евакуювали футболісток збірної, дівчаток зі школи-інтернату, а також пʼятьох жінок з афганської команди з робототехніки.

Про це повідомляють CNN і Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Усіх спортсменок жіночої збірної Афганістану з футболу евакуювали рейсом з Кабулу до Австралії.

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Учениць і співробітників єдиної в Афганістані школи-інтернату для дівчаток SOLA, яка розташовується в Кабулі, вивезли в Руанду. Співзасновниця школи Шабана Басідж-Расіх повідомила, що загалом вивезли 250 людей.

Пʼять жінок з команди робототехніки Afghan Girls Robotic Team прибули до Мексики. До цього, 21 серпня, у Катар евакуювали девʼятьох учасниць команди та їхню 25-річну вчительку.